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اللجنة التوجيهية في الحكم المحلي تعقد اجتماعها الدوري مع رؤساء البلديات

03 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:05

غزة - الرأي:

عقدت وزارة الحكم المحلي ممثلة بوكيلها م. سمير مطير اجتماعها الدوري مع رؤساء البلديات الكبرى  لمناقشة العديد من القضايا العالقة والتي بحاجة إلى حلول.

ويأتي الاجتماع في سبيل بناء علاقة تكاملية من شأنها خدمة مصلحة الوطن والمواطن.

بدوره أكد م. سمير مطير على أهمية مناقشة تلك القضايا وطرح حلول مناسبة لكافة الأطراف من أجل النهوض بمستوى الخدمة المقدمة.

وتم استعراض العديد من المواضيع الهامة تمثلت بدراسة تركيب العداد المسبق الدفع لصالح مصلحة مياه بلديات الساحل، وتقديم التسهيلات اللازمة لمشاريع اسكان الشباب التعاوني.

وناقش الاجتماع أيضا موضوع عدم منح تراخيص بناء الأراضي الموقوفة الا بعد استيفاء تسجيلها لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وناقش الحضور موضوع مراجعة البلديات لسلطة المياه وجودة البيئة فيما يخص آبار المياه لتسوية أوضاعها والتعاون الفني مع الجهات المختصة.

وتعقد وزارة الحكم المحلي اجتماعا دوريا لرؤساء البلديات الكبرى من شأنه نقاش قضايا متعددة وطرح حلول مناسبة لكافة الأطراف وتوحيد الجهود المبذولة لخدمة مصلحة المواطن.

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