محكمة صلح خان يونس تتفقد مراكز شرطة المحافظة

غزة - الرأي:

أجرت محكمة صلح خانيونس برئاسة القاضي يحيى حرارة وبمشاركة مدير الشرطة القضائية المقدم مهران الشواف زيارة لمراكز شرطة محافظة خانيونس، وشملت الزيارة مركز شرطة معن ومركز شرطة الشرقية ومركز شرطة خانيونس البلد.

وجاءت الزيارة لتفقد أحوال الموقوفين ومتابعتهم وطبيعة العمل والتوقيفات لكل المراكز، وتم خلال الزيارة الاستماع للموقوفين واحتياجاتهم ومدى القدرة على تلبيتها.

ويذكر أن الجولات التفقدية تأتي بناء على توصيات سعادة المستشار ضياء الدين المدهون، للوقوف على سلامة الإجراءات المتبعة لكل المراكز وبما يضمن سلامة الموقوفين وفقا للقانون.