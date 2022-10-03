تعليم خان يونس يفتتح دورة تدريبية للمرشدين التربويين الجدد

افتتحت مديرية التربية والتعليم في خان يونس دورة تدريبية للمرشدين التربويين الجدد، في مركز التدريب التربوي، وذلك بحضور: د. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، ود. عبد الرحمن وافي رئيس قسم الإرشاد التربوي، وأ. حمدي البيك رئيس قسم التدريب، وأ. محمد فرينة مشرف الإرشاد التربوي.

وافتتح رمضان اللقاء بكلمة رحب من خلالها بالحضور، وثمن جهود قسم الإرشاد التربوي في متابعة النمو المهني للمرشدين التربويين، مؤكداً على أهمية دور المرشد التربوي في المدارس، حيث أن الطلبة بحاجة ماسة إلى الدعم النفسي والإرشادي المستمر بسبب ما تعكسه الظروف الحياتية الصعبة من ضغوط نفسية على الأطفال.

وأوضح وافي أن الدورة تستهدف المرشدين الجدد في المدارس وتتناول العديد من الموضوعات منها مقدمة في العمل الإرشادي، ومهارات تعديل السلوك، وآلية تنفيذ الإرشاد الجمعي، وحصص التوجيه الجمعي، ودراسة الحالة، وثمن وافي جهود المدربين: أ. محمد فرينة، وأ. فؤاد العقاد، وأ. نور دحلان، وأ. نسرين حمودة، وأ. ميسون حسنين.

جدير بالذكر أن التدريب يشمل الجانب النظري والعملي.