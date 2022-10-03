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أوقاف رفح تنفذ ملتقىً دعوياً بعنوان "وما قدورا الله حق قدره"

03 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:38

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غزة - الرأي:

نفذ قسم الدعوة والإرشاد/ إناث بمديرية أوقاف رفح ملتقىً دعوىاً بعنوان "وما قدروا الله حق قدره"، استهدف طالبات الجامعة الإسلامية في المحافظة، بحضور رئيس القسم أ. زمزم زعرب، ومشرفة القسم أ. صباح نوفل.

بدورها أوضحت زعرب أهمية تنفيذ الملتقيات والجولات الدعوية في غرس الثقافة والعلم الشرعي والدعوي، في المؤسسات الحكومية والأهلية وبيوت العبادة، مشيرةً إلى أن هذه الأنشطة تأتي ضمن خطة القسم من أجل تعزيز القيم ونشر الوعي الديني والأخلاقي بين الطالبات والنساء في كل مكان.

من جهتها أشارت نوفل إلي أهمية تذكير الطالبات بالمبادئ والمفاهيم التربوية والأخلاقية، وما لها من تداعيات إيجابية وطيبة، مبينةً أن ذلك يحافظ على تماسك المجتمع وترابطه.

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