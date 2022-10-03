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أوقاف خان يونس تُكرم 30 طالباً حافظاً لأجزاء من القرآن الكريم

03 تشرين أول / أكتوبر 2022 03:15

خانيونس- الرأي

كرم قسم القرآن الكريم بمديرية أوقاف خان يونس 30 طالباً ممن حفظوا أجزاء من كتاب الله تعالي، وذلك خلال حفل نظمه في مسجد الإصلاح بالمحافظة، بحضور رئيس القسم أ. وجيه العبادلة، ولفيف من الحفاظ وذويهم والمواطنين.

بدوره أكد العبادلة أن تكريم الحفاظ يأتي نتاجاً لجهود وزارة الأوقاف في المجال القرآني، لافتاً إلى أنها ماضية في مسيرتها ودورها في نشر الخير والفضيلة بين أفراد مجتمعنا، مشيراً إلى أن مضاعفة أعداد الحفظة يبشر شعبنا وأمتنا بالنصر والتمكين.

مشيداً في الوقت ذاته بجهود مشرفي حلقات التحفيظ ومتابعته عملية الحفظ، ودورهم في إعداد جيل قرآني تربي على الأخلاق والمكارم الحميدة.

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