أوقاف الوسطى تنفذ يوماً قرآنياً لسرد سورة النساء غيباً

الوسطى- الرأي

نفذت شعبة ديوان الحافظات بقسم العمل النسائي بمديرية أوقاف الوسطى يوماً قرآنياً، استهدف أكثر من 40 طالبة من طالبات حلقات الديوان في المحافظة، لسرد سورة النساء غيباً على جلسة واحدة، بحضور رئيس القسم أ. سمية ديودار.

بدورها أكدت ديودار أن الإتقان في حفظ القرآن ينم عن جودة التحفيظ في حلقات ديوان الحافظات في المحافظة، والاهتمام الكبير من قِبل المحفظات في تخريج كوكبة يُتقِن قراءة وحفظ سور القرآن الكريم، منوهةً بأن اليوم القرآني شهد تميزاً في التلاوة والحفظ خلا وقت قياسي.

مشيدةً بجهود المحفظات والمشرفات على تنفيذ اليوم القرآني الذي يشحذ الهمم في مدارسة كتابة الله تعالي وفهم معانيه وتدبر آياته.