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الزراعة تشارك مزارعي الشمال موسم زراعة الفراولة

03 تشرين أول / أكتوبر 2022 04:01

شمال غزة- الرأي

نفذت الإدارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين، بالتعاون مع دائرة الإرشاد بمحافظة الشمال، جولة ميدانية في منطقة "بيت لاهيا"، لمتابعة مزارعي محصول "الفراولة" من بداية موسم الزراعة.

يأتي ذلك للوقوف على المشاكل التي تواجه مزارعي الفراولة في بداية زراعتهم للأشتال.

 ومن خلال الجولة تم تقديم الإرشادات اللازمة للمحافظة على الشتلات المزروعة من الظروف الجوية، والوقاية من تعرضها للأمراض والحشرات وخاصة الأمراض الفطرية.

 كما تم أخذ عينات من التربة والشتلات لمختبر الفطريات التابع للوزارة وذلك للتأكد من خلوها من الأمراض، وإعطاء المزارعين الإرشادات والنصائح ضمن التشخيص الصحيح للفحص داخل المختبر.

وتهدف هذه الجولات الميدانية التي تقوم بها الإدارة، لمراقبة تفاصيل الموسم لضمان الحفاظ على جودة الإنتاج كماً ونوعاً، وذلك ضمن سلسلة الزيارات التي تقوم بها الوزارة للارتقاء والنهوض بالقطاع الزراعي والمحافظة على المنتج الوطني .

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