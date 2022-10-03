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الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الثلاثاء

03 تشرين أول / أكتوبر 2022 05:11

غزة- الرأي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن السفر غدًا الثلاثاء سيُخصص للمسافرين المتأخرين من الكشف السابق، والحافلة الأولى حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (2022/34)، اضغط هنا:

إضافة للمسافرين في الحافلة الثالثة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/38).

للاطلاع اضغط هنا:

وأكدت الداخلية على أهمية تواجد المسافرين في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، لافتةً إلى أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت إلى عدم السماح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين المسافرين إلى ضرورة إحضار كل مسافر بطاقة هويته، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في محافظات قطاع غزة.

ونوهت إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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