النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2364) الثلاثاء 4 أكتوبر 2022
أخبار فلسطينية
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- خالد مشعل: فتح القدس بالجهاد والمقاومة وليس بالسلام المزيف أو التطبيع مع الاحتلال
- قلق فلسطيني من احتمال نقل السفارة البريطانية إلى القدس
- حماس: نتعاطى بجدية وإيجابية مع جهود المصالحة الفلسطينية بالجزائر
- الغضب الفلسطيني يتصاعد عقب إعدام الاحتلال لشبان رام الله.. المقاومة تتوعد.. وإسرائيل تخشى عمليات داخل “الخط الأخضر”.
- 30 معتقلاً إدارياً يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم العاشر
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أخبار إسرائيلي
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- إسرائيل تهدم قرية “العراقيب” للمرة الـ207
- الاحتلال يدعي إحباط محاولة لتهريب أسلحة من الأردن
- "العليا" الإسرائيلية تنظر في اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان في 27 أكتوبر
- إسرائيل والاتحاد الأوروبي يستأنفان اجتماعات "مجلس الشراكة"
- غانتس بحث في أذربيجان "سبل تعزيز العلاقات" مع إسرائيل
- معاريف: لهذا السبب .. نابلس تشكل إزعاجًا للمؤسسة الأمنية أكثر من جنين
- صحيفة فرنسية: في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. أوروبا تعمّر و"إسرائيل" تدمّر
- لابيد:"إسرائيل" تواجه تهديدات صعبة من خمسة جبهات
- إسقاط 4 مقترحات للحجز على جزء من مساعدات الاتحاد الأوروبي لفلسطين
- »الاحتلال يدّعي إحباط محاولة لتهريب نحو 60 قطعة سلاح من الأردن
- »إسرائيل ترفض المصادقة على اتفاق ثقافي أوروبي لاستثنائه المستوطنات
- » ترخيص 21 ألف وحدة سكنية خلال العام 2021
- نتنياهو يهدد بإبطال اتفاق الغاز مع لبنان حال فوزه بالحكم
اخبار دولية
اخبار عربية
- التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء حالة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال
- لبنان: هناك ملاحظات على العرض الأمريكي لترسيم الحدود مع إسرائيل
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الصحف العربية
القدس العربي
- مستوطنون يعتدون على طلاب مدرسة فلسطينية والاحتلال يفرض إغلاقا على نابلس- (فيديوهات)
- إصابة 37 فلسطينيا باعتداءات مستوطنين والجيش الإسرائيلي بالضفة
- قلق فلسطيني من احتمال نقل السفارة البريطانية إلى القدس
- حماس: نتعاطى بجدية وإيجابية مع جهود المصالحة الفلسطينية بالجزائر
- إصابة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال وسط الضفة
- المستوطنون يقيمون حفلة فنية صاخبة في المسجد الإبراهيمي وإسرائيل تطالب مدارس القدس باعتماد “المنهاج المحرف”
- إسرائيل تهدم قرية “العراقيب” للمرة الـ207
- الغضب الفلسطيني يتصاعد عقب إعدام الاحتلال لشبان رام الله.. المقاومة تتوعد.. وإسرائيل تخشى عمليات داخل “الخط الأخضر”
- خالد مشعل: فتح القدس بالجهاد والمقاومة وليس بالسلام المزيف أو التطبيع مع الاحتلال
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الشرق الأوسط
- الرئاسة الفلسطينية تهاجم السياسة الإسرائيلية «الطائشة»
- نتنياهو يهدد بإبطال اتفاق الغاز مع لبنان حال فوزه بالحكم
الاخبار اللبنانية
- الضفّة: لا أمان للمستوطنين
- اشتباك متنقّل على امتداد الضفة: لا أمان للمستوطنين
- فوضى على حافّة الهاوية»: إسرائيل حائرة في خياراتها
- تركيا تعيد فتْح «الحنَفية»: نحو هيكلة جديدة لـ«الائتلاف»؟
- الضفة: شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي
- الاحتلال يلغي زيارات أهالي الأسرى... وأسرى إداريون يواصلون الإضراب عن الطعام
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الغد الأردنية
- المقترح الاميركي لترسيم الحدود البحرية.. اللبنانيون يبحثون…
- ضابط إسرائيلي يكشف: صواريخ القبة الحديدية نفدت…
الشروق المصرية
- خامنئي يتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء مظاهرات إيران
- التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء حالة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال
- استمرار المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال بوسط وشمال الضفة الغربية
- لبنان: هناك ملاحظات على العرض الأمريكي لترسيم الحدود مع إسرائيل
الشرق القطرية
- البرلمان العربي يؤكد دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
- عربي ودوليمفتي القدس يستنكر إغلاق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- تقرير الأقصى على "صفيح ساخن".. المقدسيون يستعدون للتصدي لاقتحامات المستوطنين
- مستوطنون يقتحمون "الأقصى" عشية (عيد الغفران) اليهودي
- بالفيديو آلاف المستوطنين يقيمون طقوسًا تلمودية أمام حائط البراق
- حماس: إقامة المستوطنين حفلًا راقصًا داخل المسجد الإبراهيمي تصعيد خطير
- بالفيديو اشتباك مسلّح مع قوات الاحتلال قرب نابلس
- 60 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة
- المطارد "خازم" يغرّد من جديد.. ماذا قال؟
صحيفة القدس
- عملية واسعة مستبعدة.. غانتس: كوخافي غير مخول باتخاذ قرارات بشأن استخدام الطائرات بدون طيار
- لليوم العاشر.. 30 معتقلًا يواصلون إضرابهم عن الطعام
- 33 مصابًا في اعتداءات مستمرة للمستوطنين وجيش الاحتلال في نابلس
- نابلس أكثر ازعاجًا.. "معاريف": 85% من الإنذارات الأمنية تأتي من شمال الضفة
- نقل الأسير أبو حميد بشكل عاجل إلى مستشفى مدني إثر تدهور صحته
صحيفة الأيام
- شهيدان ومصاب بعد استهداف مركبتهم في طريقهم للعمل فجراً
- »مستوطنون يدنّسون الحرم الإبراهيمي بتنظيم حفل غنائي صاخب داخله
- »الحكومة تدرس تقريراً حول إعادة هيكلة الوظيفة العمومية
- »الاحتلال يدّعي إحباط محاولة لتهريب نحو 60 قطعة سلاح من الأردن
- »إسرائيل ترفض المصادقة على اتفاق ثقافي أوروبي لاستثنائه المستوطنات
- » ترخيص 21 ألف وحدة سكنية خلال العام 2021
- »"سوداد" و"هاوية الغزالة".. من معاني فلسطين وأسمائها!
- »"ميلاد" حكاية سرّ السيف.. وليد دقة الناصّ والنصّ والمنصوص!
» الحياة الجديدة
- لليوم العاشر: 30 معتقلا إداريا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام
- مستوطنون يهاجمون مدرسة حوارة الثانوية
- المالية: رواتب الموظفين غدا بنسبة 80% ومجموع مستحقات 10%
- ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.. "قمحة ونص"
- الاحتلال يعتقل مواطنين من نابلس ويغلق الحواجز المحيطة
وكالة الرأي
- 30 معتقلاً إدارياً يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم العاشر
- إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس
- المرور: 6 إصابات في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
- مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى عشية "أعيادهم"
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفةالاحتلال يداهم منزلاً في يعبد ويكثف من تواجده العسكري
- إغلاق مداخل نابلس بسبب صلوات تلمودية للمستوطنين
- أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية بغزة
وكالة صفا
- مع تصاعد المقاومة وعشية "عيد الغفران"..الاحتلال يرفع حالة التأهب ويستعد لحصار نابلس
- "جوجل" تفرض مزيدًا من التشويش على الصور الجوية لـ"إسرائيل"
- مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وتشديدات على أبوابه
- مصدر إسرائيلي: الاتفاق البحري مع لبنان سيفتح شهية حماس
- إغلاق مداخل نابلس بسبب صلوات تلمودية للمستوطنين
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"وكالة سما
- وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ونسبتها
- معاريف: لهذا السبب .. نابلس تشكل إزعاجًا للمؤسسة الأمنية أكثر من جنين
- صحيفة فرنسية: في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. أوروبا تعمّر و"إسرائيل" تدمّر
- لابيد:"إسرائيل" تواجه تهديدات صعبة من خمسة جبهات
- إسقاط 4 مقترحات للحجز على جزء من مساعدات الاتحاد الأوروبي لفلسطين
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فلسطين اليوم
- بدءاً من الليلة...رغم فرض الإغلاق الشامل.. الضفة على صفيح ساخن على وقع إنذارات ساخنة ومواجهات عنيفة
- حتى الأول من فبراير2023.."العليا الإسرائيلية" تؤجل النظر في قضية إخلاء الخان الأحمر
- تقرير محطات مضيئة حققتها حركة الجهاد الإسلامي بذكرى انطلاقتها الـ35..!؟
- بالأسماء : مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة
- تقرير "معركة الشجاعية" و "هبة القدس" وقود متدفق أشعل الضفة بالتزامن مع الانطلاقة الجهادية الـ 35
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عرب 48
- تدهور الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد ونقله للمشفى
- لليوم العاشر: 30 معتقلا إداريا يواصلون الإضراب عن الطعام
- حماس: نتعامل بجدية مع الجهود الجزائرية للمصالحة الفلسطينية
- تأجيل رد حكومة الاحتلال على التماس بشأن إخلاء الخان الأحمر
- الاحتلال يدعي إحباط محاولة لتهريب أسلحة من الأردن
- "العليا" الإسرائيلية تنظر في اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان في 27 أكتوبر
- إسرائيل والاتحاد الأوروبي يستأنفان اجتماعات "مجلس الشراكة"
- غانتس بحث في أذربيجان "سبل تعزيز العلاقات" مع إسرائيل
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· وكالة وفا
- الرئاسة: الاحتلال ومستوطنون يشنون حربا يومية شاملة على المدن ...
- مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- نقل الأسير ناصر أبو حميد إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي
حدث في مثل هذا اليوم
4 تشرين أول (أكتوبر)
- 2003 م عملية استشهادية نوعية قامت بها الاستشهادية هنادي تيسير جرادات من مدينة جنين
- 2001م معملية فدائية في مدينة العفولة
- 1991م ممقتل مستوطن في طولكرمقيام المجاهد إياد أبو خيزران من الجهاد الإسلامي من سكان طولكرم بقتل المستوطن (شلومونحي).
- 1991م عملية فدائية عن طريق صدم سيارة قيام المجاهد كمال بني عودة من الجهاد الإسلامي من جنين بصدم سيارته بحافلة إسرائيلية وحسب اعتراف قوات الاحتلال قتل وأصيب 10 صهاينة.
- 1987 م استشهاد الأسير مصباح عبد الصوري وهو من حركة الجهاد الإسلامي وهو من مخيم المغازي في اشتباك مسلح بعد هروبه من سجن غزة المركزي.
- 1985 م إدانة العدوان الإسرائيلي على تونس من مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي يصدر قراره (573) الذي يدين العدوان الإسرائيلي على تونس إذن يدين مجلس الأمن بقوة العدوان المسلح الذي اقترفته (إسرائيل) على الأراضي التونسية في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
- 1977م أعلنت الحكومة الإسرائيلية على لسان وزير المالية سمحا ايرليخ عن رفضها للإعلان المشترك الأمريكي – السوفييتي الذي صدر في الأول من تشرين أول عام 1977، وأعلن عدد لا بأس به من رجال الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكيين معارضتهم للإعلان المشترك وخاصة هؤلاء المعروفون بتأييدهم لإسرائيل كالشيخ هنري جاكسون.
- 1977م أعلنت الحكومة الإسرائيلية على لسان وزير المالية سمحا ايرليخ عن رفضها للإعلان المشترك الأمريكي – السوفييتي الذي صدر في الأول من تشرين أول عام 1977، وأعلن عدد لا بأس به من رجال الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكيين معارضتهم للإعلان المشترك وخاصة هؤلاء المعروفون بتأييدهم لإسرائيل كالشيخ هنري جاكسون.
- 1921م لجنة تابعة لسلطة الاحتلال البريطانية تحقق في اضطرابات شهدتها مدينة يافا في فلسطين احتجاجا على الهجرة اليهودية إلى المدينة بتسهيل من المحتلين الإنكليز.
- 1970 م اتفاق على خروج المنظمة من أراضي الأردن انتهاء الحرب الأهلية في الأردن بين المقاومة الفلسطينية والحكومة الأردنية وبموجب هذا الاتفاق تم خروج المنظمة من الأراضي الأردنية إلى لبنان.
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