وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تنفذ سلسلة ملتقيات دعوية في مدارس المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى: اعتداءات وحشية تمارس بحق الشبان أثناء اعتقالهم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تناقش تمديد شبكات ري زراعي شرق الشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق المنصة الفلسطينية للتطوع في المؤسسات الحكومية "مبادر" وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم مخيم تعايشي للمصابين خلال العدوان الاسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف وبلدية خان يونس يبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية المالية بغزة: صرف رواتب المتقاعدين عن شهر سبتمبر غداً وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: وفرنا الحماية لـ24 سلعة لها بديل محلي وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تعلن عن إطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يُطلق مسابقة "سفير القرآن"
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2364) الثلاثاء 4 أكتوبر 2022

04 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:32

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2364)  الثلاثاء 4 أكتوبر  2022

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلي

اخبار دولية

  • تركيا تعيد فتْح «الحنَفية»: نحو هيكلة جديدة لـ«الائتلاف»؟

اخبار عربية

  •  

الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

  •  

الشرق الأوسط

الاخبار اللبنانية

الغد الأردنية

 

الشروق المصرية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

صحيفة القدس

صحيفة الأيام

 

 

» الحياة الجديدة

وكالة  الرأي

وكالة صفا

"وكالة سما

 

فلسطين اليوم


عرب 48

·        وكالة وفا

  •  

حدث في مثل هذا اليوم

4 تشرين أول (أكتوبر)

  • 2003 م عملية استشهادية نوعية قامت بها الاستشهادية هنادي تيسير جرادات من مدينة جنين
  • 2001م معملية فدائية في مدينة العفولة
  •  1991م ممقتل مستوطن في طولكرمقيام المجاهد إياد أبو خيزران من الجهاد الإسلامي من سكان طولكرم بقتل المستوطن (شلومونحي).
  • 1991م عملية فدائية عن طريق صدم سيارة قيام المجاهد كمال بني عودة من الجهاد الإسلامي من جنين بصدم سيارته بحافلة إسرائيلية وحسب اعتراف قوات الاحتلال قتل وأصيب 10 صهاينة.
  • 1987 م استشهاد الأسير مصباح عبد الصوري وهو من حركة الجهاد الإسلامي وهو من مخيم المغازي في اشتباك مسلح بعد هروبه من سجن غزة المركزي.
  • 1985 م إدانة العدوان الإسرائيلي على تونس من مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي يصدر قراره (573) الذي يدين العدوان الإسرائيلي على تونس إذن يدين مجلس الأمن بقوة العدوان المسلح الذي اقترفته (إسرائيل) على الأراضي التونسية في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
  • 1977م أعلنت الحكومة الإسرائيلية على لسان وزير المالية سمحا ايرليخ عن رفضها للإعلان المشترك الأمريكي – السوفييتي الذي صدر في الأول من تشرين أول عام 1977، وأعلن عدد لا بأس به من رجال الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكيين معارضتهم للإعلان المشترك وخاصة هؤلاء المعروفون بتأييدهم لإسرائيل كالشيخ هنري جاكسون.
  • 1977م أعلنت الحكومة الإسرائيلية على لسان وزير المالية سمحا ايرليخ عن رفضها للإعلان المشترك الأمريكي – السوفييتي الذي صدر في الأول من تشرين أول عام 1977، وأعلن عدد لا بأس به من رجال الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكيين معارضتهم للإعلان المشترك وخاصة هؤلاء المعروفون بتأييدهم لإسرائيل كالشيخ هنري جاكسون.
  • 1921م لجنة تابعة لسلطة الاحتلال البريطانية تحقق في اضطرابات شهدتها مدينة يافا في فلسطين احتجاجا على الهجرة اليهودية إلى المدينة بتسهيل من المحتلين الإنكليز.
  • 1970 م اتفاق على خروج المنظمة من أراضي الأردن انتهاء الحرب الأهلية في الأردن بين المقاومة الفلسطينية والحكومة الأردنية وبموجب هذا الاتفاق تم خروج المنظمة من الأراضي الأردنية إلى لبنان.
  •  
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟