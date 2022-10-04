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تعليم شرق خان يونس يُطلق مسابقة "سفير القرآن"

04 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:38

تعليم شرق خان يونس يُطلق مسابقة "سفير القرآن"
تعليم شرق خان يونس يُطلق مسابقة

غزة- الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم – شرق خان يونس مسابقة حفظ القرآن الكريم وأجزاء منه لجميع المراحل التعليمية بنين وبنات، بحضور أ. منار أبو خاطر مدير الدائرة الإدارية، أ. محمد أبو غالي رئيس قسم الأنشطة، أ. عبد الله عبد الغفور مشرف النشاط الثقافي، وأعضاء لجنة التحكيم وذلك في مدرسة شهداء بني سهيلا الثانوية.


وأوضح أبو خاطر، أن المديرية لا تدخر جهدًا في تعزيز الثقافة الإسلامية لدى طلبة المدارس؛ من أجل خلق جيل واعٍ بقراءة القرآن الكريم متدبرًا لمعانيه، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة تأتي في هذا السياق، مؤكدًا في الوقت ذاته دعم المديرية لكل الفعاليات التي ينفذها قسم الأنشطة التربوية خاصة المسابقات الدينية استشعارًا بأهميتها من الناحية التربوية والثقافية.


وأشار أبو غالي إلى أن الهدف من المسابقة التعرف على قدرات الطلبة في حفظ القرآن الكريم والعمل على صقل مواهبهم في هذا الجانب، مستعرضًا شروطها؛ وفي مقدمتها قراءة القرآن قراءة صحيحة وتلاوته وتجويده.

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