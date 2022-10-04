أوقاف وبلدية خان يونس يبحثان سبل التعاون المشترك

غزة- الرأي

بحث مدير أوقاف خان يونس د. محمد الغلبان سبل التعاون المشترك مع مدير العلاقات العامة في بلدية المحافظة أ. أيمن القدرة، ومناقشة بعض القضايا المتعلقة بتوعية المواطنين من خلال الخطاب المنبري.

وأوضح الغلبان دور وزارة الأوقاف في توعية المواطنين بأهمية النظافة وترشيد استهلاك المياه والالتزام بالآداب العامة من خلال استخدام الخطاب المنبري في معالجة المشاكل التي تعاني منها مرافق المحافظة المختلفة في التثقيف وزيادة الوعي حول هذه القضايا.

وأشار إلى استعداد الأوقاف لتعزيز مستوى التعاون في معالجة المشكلات من خلال إقامة الحملات والجولات الوعظية للارتقاء بالمحافظة ومرافقها المختلفة، مؤكدا على عمق العلاقة بين الأوقاف ومؤسسات المجتمع المحلي المختلفة.

من ناحيته، لفت القدرة إلى تأثير الخطاب المنبري في نفوس الناس وضرورة الاستفادة من خطباء ووعاظ المحافظة في مخاطبة كافة المواطنين والتأثير فيهم.