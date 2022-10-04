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أوقاف غزة تنفذ سلسلة ملتقيات دعوية في مدارس المحافظة

04 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:14

أوقاف غزة تنفذ سلسلة ملتقيات دعوية في مدارس المحافظة
أوقاف غزة تنفذ سلسلة ملتقيات دعوية في مدارس المحافظة

غزة- الرأي


نفذ قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف غزة سلسلة ملتقيات دعوية استهدفت مدارس المحافظة ضمن حلمة "غرس وتعزيز القيم"، بهدف نشر الأخلاق والفضائل الكريمة، بمشاركة رئيس القسم م. محمد فنيطة، ولفيف من الدعاة والخطباء في المحافظة.


وأوضح فنيطة أن عدد الملتقيات الدعوية التي تم تنفيذها خلا شهر سبتمبر الماضي، بلغت 19 ملتقى دعوي على مستوى مدارس المحافظة، لافتاً إلى أن تطوير الأساليب الدعوية والتواصل مع الطلاب والطالبات مباشرة يحقق ثمرات ونتائج دعوية كبيرة.


مشيداً بجهود الدعاة المشاركين في الملتقيات والتي تركز علي ضرورة التقرب إلي الله والالتزام بالعبادات والطاعات والآداب العامة.

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