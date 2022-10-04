وكالة الرأي الفلسطينية هنية يبارك عضوية فلسطين في الاتحاد الٱسيوي للإعلام الرياضي وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة بخانيونس تعقد ورشة حول "الحقوق النفسية والصحية للنزلاء" وكالة الرأي الفلسطينية تجاهل طبي بحق 3 أسرى مرضى يقبعون بمعتقلي "ريمون ونفحة" وكالة الرأي الفلسطينية التنمية ترحب بزيارة منسق الأمم المتحدة للسلام لبيت عزاء الطفل ريان وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تلتقي بوفد من وكالة الغوث لمناقشة المشاريع الجارية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الإجتماعية تختتم الدورة التدريبية "نحو أمومة واعية ” وكالة الرأي الفلسطينية نقل الأسير ناصر أبو حميد إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي وكالة الرأي الفلسطينية "المحكمة العسكرية" تمهل المتهم الشنتف عشرة أيام لتسليم نفسه وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تواصل عقد ندوات إرشادية لمزارعي الخضار وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تنفذ سلسلة ملتقيات دعوية في مدارس المحافظة
أخبار » الأخبار الحكومية

التنمية الإجتماعية تختتم الدورة التدريبية "نحو أمومة واعية ”

04 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:33

التنمية الإجتماعية تختتم الدورة التدريبية "نحو أمومة واعية ”
التنمية الإجتماعية تختتم الدورة التدريبية

غزة- الرأي

 اختتم مركز تمكين المرأة و المجتمع النصيرات و التابع لوزارة التنمية الإجتماعية عبر وحدة النادي النسوي الدورة التدريبية "نحو أمومة واعية ” "المجموعة الثانية".

حيث نفذت الدورة على مدار 4 أيام متواصلة بواقع 3ساعات يوميا و استهدفت 20 سيدة من  السيدات في عمر الانجاب .

وفي اليوم الختامي للدورة تم تنفيذ العديد من المحاور ومنها المحور الصحي، حيث نفذ مركز صحة المرأة البريج محاضرة صحية عن سرطان الثدي،

 أما المحور الديني، فقدمت الداعية ام محمد الطويل من وزارة الأوقاف ندوة دينية حول الأسرة المسلمة.

و في المحور التربوي،  نفذ  ا. ابراهيم ابو طاحون  من دار القرآن و السنة محاضرة دينية حول .. فوائد إتقان سورة الفاتحة و تعلم القاعدة النورانية.

  أما  اللقاء الأخير فكان مع السلامة المنزلية و تجهيز حقيبة الطواريء ..نفذها المستقبل الشبابي.

واختتمت  الدورة  بتوزيع الهدايا الرمزية على السيدات الملتحقات بالدورة .. على أمل أن نلقاكم بدورات أخرى ، و الشكر موصول لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟