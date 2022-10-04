التنمية الإجتماعية تختتم الدورة التدريبية "نحو أمومة واعية ”

غزة- الرأي

اختتم مركز تمكين المرأة و المجتمع النصيرات و التابع لوزارة التنمية الإجتماعية عبر وحدة النادي النسوي الدورة التدريبية "نحو أمومة واعية ” "المجموعة الثانية".

حيث نفذت الدورة على مدار 4 أيام متواصلة بواقع 3ساعات يوميا و استهدفت 20 سيدة من السيدات في عمر الانجاب .

وفي اليوم الختامي للدورة تم تنفيذ العديد من المحاور ومنها المحور الصحي، حيث نفذ مركز صحة المرأة البريج محاضرة صحية عن سرطان الثدي،

أما المحور الديني، فقدمت الداعية ام محمد الطويل من وزارة الأوقاف ندوة دينية حول الأسرة المسلمة.

و في المحور التربوي، نفذ ا. ابراهيم ابو طاحون من دار القرآن و السنة محاضرة دينية حول .. فوائد إتقان سورة الفاتحة و تعلم القاعدة النورانية.

أما اللقاء الأخير فكان مع السلامة المنزلية و تجهيز حقيبة الطواريء ..نفذها المستقبل الشبابي.

واختتمت الدورة بتوزيع الهدايا الرمزية على السيدات الملتحقات بالدورة .. على أمل أن نلقاكم بدورات أخرى ، و الشكر موصول لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورات.