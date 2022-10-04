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بلدية دير البلح تلتقي بوفد من وكالة الغوث لمناقشة المشاريع الجارية

04 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:42

الوسطى- الرأي

استقبلت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة وفد من وكالة الغوث لمناقشة المشاريع الجاري تنفيذها في المدينة وسير العمل بها في إطار الارتقاء بالبنية التحتية وتطوير المدينة.

حيث ناقشوا سير العمل ونسبة الإنجاز التي تم تحقيقها في مشروع تطوير شارع الشهداء الرئيسي- القسطل حيث من المتوقع أن تنتهي الأعمال الجارية عند مفترق الرمزون آخر أكتوبر الجاري تمهيداً لفرد طبقة الاسفلت في الجزء الجنوبي من الشارع.

كما تناولوا خلال اللقاء مشروع إنشاء مصد على شاطئ مخيم دير البلح لمنع دخول مياه البحر للمخيم والمخططات المقترحة للمنطقة حيث من المتوقع أن يبدأ العمل خلال الفتر ة القادمة.

في ذات السياق بحثوا مشروع تغيير خطوط المياه بمنطقة المخيم والمناطق المحيطة وتغييرها خلال المشروع الجاري لافتين أنه سيتم تجهيز شبكة مياه وصرف صحي في الجزء الشمالي من المخيم، كما تم التأكيد على العمل التنسيق المشترك لتطبيق كافة مراحل تطوير المخيم وفق ما تم الاتفاق عليه.

وتطرقوا خلال النقاش إلى عمارات القسطل وحاجته لمخطط كامل بما يحتوي من مرافق وخدمات وأهمية العمل لاستكمال العمارات الجديدة والمكان المقترح للبناء عليه.

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