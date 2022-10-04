التنمية ترحب بزيارة منسق الأمم المتحدة للسلام لبيت عزاء الطفل ريان

غزة- الرأي

رحبت وزارة التنمية الاجتماعية بقيام تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط،امس الأحد، بتقديم واجب العزاء لعائلة الطفل الشهيد ريان سليمان 7 سنوات.

وعدت الوزارة أن هذه الخطوة تعتبر لمسة إنسانية وعن تعاطف وينسلاند مع أسرة الطفل الشهيد التي كلمت وصدمت باستشهاد طفلها على يد جنود الاحتلال الصهيوني.

وأكدت الوزارة أن تغربدة وينسلاند التي جاء فيها :" لقد حزنت على الموت المأساوي للطفل ريان سليمان البالغ من العمر 7 سنوات ، خلال نشاط لقوات الأمن الإسرائيلية في بلدة تقوع بالضفة الغربية المحتلة..أتقدم بأحر التعازي لعائلته وأحبائه" .

ولفتت إلى أن وزيارته لبيت عزاء الشهيد الطفل هي خطوات مقدرة إنسانياً واجتماعياً، وأن شعبنا الفلسطيني بإنتظار خطوات رادعة للاحتلال من خلال المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لوقف جرائمه بحق أبناء شعبنا وخصوصاً الأطفال ومحاكمة قادة الاحتلال وجنوده أمام المحاكم الدولية والعمل على حمايتهم وفق القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الأمم المتحدة.

يذكر أن الطفل الفلسطيني ريان سليمان استشهد الخميس الماضي، إثر سقوطه بعد مطاردة جيش الاحتلال لطلبة المدارس من بلدة تقوع، جنوب شرق مدينة بيت لحم.