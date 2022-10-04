هنية يبارك عضوية فلسطين في الاتحاد الٱسيوي للإعلام الرياضي

غزة- الرأي

بارك عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، فوز فلسطين بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للإعلام الرياضي، بعد حصول صفوان أبو شنب على المقعد الٱسيوي بالإجماع.

وعبر هنية عن سعادته بهذا الإنجاز للإعلام الرياضي الفلسطيني بعد غياب 8 سنوات، وهاتف مهنئا عضو اتحاد الإعلام أشرف مطر وصفوان أبو شنب بعد فوزه بالعضوية والوفد الفلسطيني، وأشاد بكل الجهود التي بذلت من أجل المشاركة المشرفة في كونغرس الاتحاد الدولي ال 84 وكونغرس الاتحاد الٱسيوي في ايطاليا.

كما شكر هنية جهود رئيس الاتحاد الٱسيوي السابق سطام السهلي وموقفه الداعم لفلسطين في الحصول على عضوية الاتحاد الٱسيوي، كما شكر الرئيس الجديد للاتحاد وتمنى له التوفيق في مهمته.

وأشاد بموقف الدول العربية التي دعمت مرشح فلسطين في المكتب التنفيذي للاتحاد الٱسيوي ومنها قطر والسعودية