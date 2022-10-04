وكالة الرأي الفلسطينية هنية يبارك عضوية فلسطين في الاتحاد الٱسيوي للإعلام الرياضي وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة بخانيونس تعقد ورشة حول "الحقوق النفسية والصحية للنزلاء" وكالة الرأي الفلسطينية تجاهل طبي بحق 3 أسرى مرضى يقبعون بمعتقلي "ريمون ونفحة" وكالة الرأي الفلسطينية التنمية ترحب بزيارة منسق الأمم المتحدة للسلام لبيت عزاء الطفل ريان وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تلتقي بوفد من وكالة الغوث لمناقشة المشاريع الجارية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الإجتماعية تختتم الدورة التدريبية "نحو أمومة واعية ” وكالة الرأي الفلسطينية نقل الأسير ناصر أبو حميد إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي وكالة الرأي الفلسطينية "المحكمة العسكرية" تمهل المتهم الشنتف عشرة أيام لتسليم نفسه وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تواصل عقد ندوات إرشادية لمزارعي الخضار وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تنفذ سلسلة ملتقيات دعوية في مدارس المحافظة
أخبار » الأخبار الحكومية

هنية يبارك عضوية فلسطين في الاتحاد الٱسيوي للإعلام الرياضي

04 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:06

هنية يبارك عضوية فلسطين في الاتحاد الٱسيوي للإعلام الرياضي
هنية يبارك عضوية فلسطين في الاتحاد الٱسيوي للإعلام الرياضي

غزة- الرأي

بارك عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، فوز فلسطين بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للإعلام الرياضي، بعد حصول صفوان أبو شنب على المقعد الٱسيوي بالإجماع.

وعبر هنية عن سعادته بهذا الإنجاز للإعلام الرياضي الفلسطيني بعد غياب 8 سنوات، وهاتف مهنئا عضو اتحاد الإعلام أشرف مطر وصفوان أبو شنب بعد فوزه بالعضوية والوفد الفلسطيني، وأشاد بكل الجهود التي بذلت من أجل المشاركة المشرفة في كونغرس الاتحاد الدولي ال 84 وكونغرس الاتحاد الٱسيوي في ايطاليا.

كما شكر هنية جهود رئيس الاتحاد الٱسيوي السابق سطام السهلي وموقفه الداعم لفلسطين في الحصول على عضوية الاتحاد الٱسيوي، كما شكر الرئيس الجديد للاتحاد وتمنى له التوفيق في مهمته.

وأشاد بموقف الدول العربية التي دعمت مرشح فلسطين في المكتب التنفيذي للاتحاد الٱسيوي ومنها قطر والسعودية

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟