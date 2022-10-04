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في لقاءين منفصلين..

"زقوت" يبحث عدة ملفات بمجمع ناصر ومستشفى شهداء الأقصى

04 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:32

"زقوت" يبحث عدة ملفات بمجمع ناصر ومستشفى شهداء الأقصى

غزة-الرأي
بحث د.محمد زقوت مدير عام المستشفيات عدة ملفات و قضايا خلال لقائه بإدارة مجمع ناصر الطبي أهمها افتتاح قسم الكلية مبنى "هند الدغمة" و دراسة الاحتياجات البشرية اللازمة، وألية تحويل قسم الكسور الملتهبة لوحدة الكسور المعقدة، الى جانب مناقشة الية إدارة المشاريع و تحديدا مشاريع العمليات.

و في سياق منفصل، التقى د.زقوت بادرة مستشفى شهداء الأقصى لمناقشة الجولة الليلية، مؤكدا على أنها تأتى في اطار توطيد العلاقات بين إدارة المستشفيات و مستشفى شهداء الأقصى  حيث أثنى على الدور الإيجابي لإدارتها من خلال التحسن الملحوظ في تقديم الخدمة والأداء خاصة في أقسام الطوارئ و المبيت و النساء والتوليد .

وأكد مدير عام المستشفيات خلال اللقاء، على ضرورة التوثيق الطبي وتكامل الخدمة في المناوبات.

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