حضانة مجمع الشفاء تقدم خدماتها لـنحو (3) آلاف مولود منذ 2022

غزة- الرأي

قال د. ناصر بلبل استشاري ورئيس أقسام الحضانة بمجمع الشفاء الطبي بغزة، أن أقسام الحضانة استقبلت نحو (3) آلاف مولود، منها (1024) حالة دخول منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس.

وبين أن أقسام الحضانة تستقبل شهريا ما يقارب (200-300) حالة بمعدل 5-7 حالات يوميا وبمتوسط مكوث أسبوع إلى أسبوعين من مستشفى الولادة بالمجمع ومن كافة المستشفيات الحكومية، كما وتستقبل جميع حالات الحمل الخطر والولادات المبكرة.

ووجه د. بلبل شكره لوزارة الصحة ولإدارة المجمع لتوليهم اهتماما كبيرا بأقسام الحضانة والتي تعد أحد الأقسام الأكثر حساسية يعنى بالأطفال الخدج.

