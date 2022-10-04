مجمع الشفاء يستقبل وفداً طبياً أمريكيا لجراحة عظام الأطفال

غزة-الرأي

استقبل مجمع الشفاء الطبي الوفد الطبي الأمريكي المتخصص بجراحة عظام الأطفال، الذي وصل قطاع غزة بالتنسيق والتعاون مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين.



حيث أوضح د. أشرف البياع استشاري ورئيس قسم جراحة العظام بالمجمع، أن الوفد وبمشاركة الطاقم الطبي المحلي قام بفحص ومعاينة (73) حالة مرضية لأطفال يعانون من تشوهات خلقية وإصابات أخرى وذلك استعدادا لإجراء العمليات الجراحية لهم.



وتعمل وزارة الصحة على استقطاب الوفود الطبية الأجنبية المتخصصة في عدة تخصصات للمساعدة في توفير الرعاية الطبية والجراحية لمرضى قطاع غزة وتطوير خبرات الطواقم الطبية المحلية.