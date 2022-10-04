وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تفتتح مشروع البرامج التوعوية لطلبة المدارس وكالة الرأي الفلسطينية المحكمة العسكرية تمهل المتهم الشنتف عشرة أيام لتسليم نفسه وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية تشارك في فعاليات أكتوبر الوردي وكالة الرأي الفلسطينية داخلية خانيونس تُنجز قُرابة 9 آلاف معاملة خلال سبتمبر وكالة الرأي الفلسطينية مركز عدنان العلمي للحروق يتعامل مع حالة خطيرة لطفلة وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يستقبل وفداً طبياً أمريكيا لجراحة عظام الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية حضانة مجمع الشفاء تقدم خدماتها لـنحو (3) آلاف مولود منذ 2022 وكالة الرأي الفلسطينية "زقوت" يبحث عدة ملفات بمجمع ناصر ومستشفى شهداء الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "الباز" يؤكد على النقص الكبير في حافظة الأراضي الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تتابع جهوزية معاصر زيت الزيتون داخل المحافظة
أخبار » الأخبار الحكومية

مجمع الشفاء يستقبل وفداً طبياً أمريكيا لجراحة عظام الأطفال

04 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:41

مجمع الشفاء يستقبل وفداً طبياً أمريكيا لجراحة عظام الأطفال
مجمع الشفاء يستقبل وفداً طبياً أمريكيا لجراحة عظام الأطفال

غزة-الرأي
استقبل مجمع الشفاء الطبي الوفد الطبي الأمريكي المتخصص بجراحة عظام الأطفال، الذي وصل قطاع غزة بالتنسيق والتعاون مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين. 


حيث أوضح د. أشرف البياع استشاري ورئيس قسم جراحة العظام بالمجمع، أن الوفد وبمشاركة الطاقم الطبي المحلي قام بفحص ومعاينة (73) حالة مرضية لأطفال يعانون من تشوهات خلقية وإصابات أخرى وذلك استعدادا لإجراء العمليات الجراحية لهم. 


وتعمل وزارة الصحة على استقطاب الوفود الطبية الأجنبية المتخصصة في عدة تخصصات للمساعدة في توفير الرعاية الطبية والجراحية لمرضى قطاع غزة وتطوير خبرات الطواقم الطبية المحلية.

مجمع الشفاء يستقبل وفداً طبياً أمريكيا لجراحة عظام الأطفال 309951981_1300336210740502_5113311570359915845_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟