مركز عدنان العلمي للحروق يتعامل مع حالة خطيرة لطفلة

غزة- الرأي

قال رئيس قسم مركز عدنان العلمي للحروق والتجميل بمجمع الشفاء الطبي د.ماهر سكر أن الطواقم الطبية بالمركز وبالتعاون مع أطباء بلا حدود فرنسا تعاملت مع حالة خطيرة لطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات تعرضت لحروق نارية من الدرجة الثانية والثالثة بنسبة 60. % من الجسم، مكثت خلالها الطفلة 22 يوما في المركز قضت منها 17يوما في العناية المركزة في قسم الحروق ومن ثم أدخلت للقسم.

وأضاف "خلال تلك الفترة خضعت الى عدة عمليات تنظيف وترقيع بالإضافة إلى العلاجات المكثفة والغيارات المتواصلة من قبل الطواقم الطبية والتمريضية والعلاج الطبيعي والتأهيل النفسي والتغذية العلاجية، وقد غادرت الطفلة المركز وهي في حالة تحسن كبير وتخضع للمتابعة في عيادة الحروق والتجميل بالعيادات الخارجية للمجمع".

واوضح أ.جمال العصار مشرف تمريض أقسام الحروق ان الطفلة "سوار" خلال فتره علاجها الطويلة في قسم الحروق بالمجمع توجت بالنجاح وتحسنت حالتها برغم خطورتها وهذا نتيجة تكاتف جهود الكوادر الصحية بالمركز الذين يعملون بروح الفريق الواحد.

من جانبهم، قدمت عائلة الطفلة "سوار" شكرهم وتقديرهم العميق الى كافة كوادر المجمع على جهودهم الكبيرة التي بذلوها في شفاء ابنتهم.