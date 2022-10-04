داخلية خانيونس تُنجز قُرابة 9 آلاف معاملة خلال سبتمبر

خانيونس- الرأي

أنجزت مديرية داخلية خانيونس -الشق المدني 9 آلاف و504 معاملة للمواطنين في المحافظة، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وسلمت دائرة الأحوال المدنية خلال الشهر الماضي، سكان المحافظة 6381 وثيقة ومعاملة رسمية، فيما سجلت المديرية خلال الشهر ذاته 924 مولوداً جديداً، و71 حالة وفاة.

وأوضحت أن عدد المعاملات المتعلقة بالشؤون العامة والجمعيات بلغت 516 معاملة، والشؤون القانونية 2096 معاملة، بينما أنجزت 455 معاملة جوازات، و56 معاملة إقامات وشؤون أجانب.

وأشارت إلى أن معاملات مديرية داخلية خانيونس الخاصة بالأحوال المدنية شملت تسجيل مواليد، وتبليغ عن وفيات، وإصدار بطاقات هوية أولى وبالية وبدل فاقد، وبطاقات تعريف، وتعديل حالات اجتماعية، وتغيير عنوان وملاحق وتصديقات