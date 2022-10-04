المواصلات تفتتح مشروع البرامج التوعوية لطلبة المدارس

غزة- الرأي

افتتحت وزارة النقل والمواصلات، مشروع برامج التوعية المرورية في عدد من مديريات التربية والتعليم حيث تم افتتاحها في مديرية تعليم شرق غزة ومحافظة شمال غزة ومحافظة خانيونس اليوم ، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الوعي المروري لدي الطلبة وللتخفيف من الحوادث المرورية ، وتأتي هذه البرامج التي تم افتتاحها بالتعاون والشراكة مع المعهد المروي التابع للشرطة الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم ممثلة بالإدارة العامة للصحة المدرسية .

من جانبه أكد م . حسن عكاشة رئيس قطاع الشئون الفنية والهندسية بوزارة النقل والمواصلات بأن هذه البرامج التوعوية التي تم إطلاقها في عدد من المحافظات اليوم تأتي من أجل تعزيز ثقافة الوعي المروري لدي الطلبة وللتخفيف من الحوادث المرورية ، مضيفاً بأن هذه البرامج تأتي بالتعاون والشراكة مع وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لشرطة المرور ووزارة التربية والتعليم .

وفي نفس السياق أكد أ . طلال القرشلي نائب مدير عام الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية بأنه تم افتتاح البرامج التوعوية في مدرسة حفصة بنت عمر في شمال القطاع ومدرسة الفارابي الأساسية بمدينة غزة كما تم افتتاح البرامج في مدرسة حاتم الطائي الأساسية في محافظة خانيونس اليوم ، موضحاً بأن وزارة النقل والمواصلات شكلت فريقاً للتوعية المرورية من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال السياقة من المدربين والمحاضرين .

يشار أن المشروع سيستمر طيلة الفصل الدراسي الأول حيث سيتم من خلاله تنفيذ محاضرات توعوية للطلبة حول السلامة المرورية إلى جانب تدريبهم بشكل عملي على كيفية الاجتياز الآمن الطريق وتشكيل فرق مرورية في المدارس المحاذية للطرق الرئيسية .