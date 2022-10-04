الداخلية: معبر رفح مغلق الخميس لوجود إجازة رسمية

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، أن معبر رفح البري سيكون مغلقاً في الاتجاهين يوم الخميس المقبل (6 أكتوبر 2022).
وأوضحت الهيئة اليوم أن إغلاق المعبر جاء لوجود إجازة رسمية لدى الجانب المصري.
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04 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:57
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