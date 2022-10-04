المعلم فرج يُشارك في دراسة بحثية في كندا لتحسين مهارات طلاب الثانوية

غزة- الرأي

شارك المعلم الدكتور أحمد وداد فرج معلم الرياضيات في مدرسة أسامة بن زيد الثانوية للبنين، بمديرية شمال غزة في دراسة بحثية في دولة كندا وذلك ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم العالي ضمن منحة جسر العلوم الكيبيكي الفلسطيني.

وعاد المعلم أحمد فرج إلى أرض الوطن مؤخراً بعد السفر وزيارته البحثية لجامعة UQAT بكندا ضمن فريق يتكون من 19 دكتور وباحث فلسطيني شاركوا في المنحة في مختلف التخصصات من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في شطري الوطن.

وكانت دراسته بعنوان "أثر تدريس المنطق الرياضي في تحسين مهارات التفكير المنطقي والاستدلال لدى طلاب المدارس الثانوية"

والدراسة تتعلق ببحث القضايا المتعلقة بتعليم المنطق الرياضي في المدارس الثانوية من أجل تحسين مستوى الطلبة في مهارات التفكير المنطقية والاستدلال.

واستمرت الدراسة لقرابة الشهرين في جامعة UQAT بكندا وهي استكمال للأجزاء العملية للدراسة التي أجراها في مدرسة أسامة بن زيد الثانوية بشمال غزة.

حيث قام الباحث بدراسة نظرية وتربوية لمنهاج وأساليب تدريس الرياضيات للمرحلة الثانوية بشكل عام والمنطق الرياضي على وجه الخصوص في كل من فلسطين ومقاطعة كيبيك بكندا من أجل الوقوف على كافة السبل للمزيد من تطوير وتحسين المناهج وأساليب التدريس وخاصة الفلسطينية.

ومن المقرر أن تُنشر الدراسة كاملة كبحث علمي باللغتين العربية والإنجليزية.

فيما استعرض المعلم فرج خلال جولته أمام المشاركين الدوليين تجارب وزارة التربية والتعليم الناجحة والمتقدمة في تدريس الرياضيات، إضافة إلى أنه قدم شرحاً عن الواقع التعليمي مثل قصص النجاح والمبادرات إضافة إلى الصعوبات التي تواجه التعليم بسبب الاحتلال الإسرائيلي والحصار.

يذكر أن الدكتور أحمد وداد فرج متخصص في الرياضيات وله اهتمامات بحثية متنوعة في هذا المجال، كما كان له مشاركة فعّالة في برامج التعليم الإلكتروني لطلبة الثانوية العامة الفرع العلمي أثناء جائحة كورونا من خلال إنشاء قناة يوتيوب مجانية خاصة بالرياضيات حيث قارب عدد المشاهدات عليها من مليون مشاهدة خلال العامين الماضيين.

كما يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي تسعى جاهدة لتشجيع المعلمين في تقديم وإجراء البحوث العلمية والمشاركات الخارجية وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على تطوير وتجويد العملية التعليمية في فلسطين.