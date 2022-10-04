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الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ

04 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:11

غزة- الرأي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن السفر غدًا سيكون للمتبقي من الحافلة الأولى، والثانية حتى الرقم (50) من كشف رقم (2022/34).

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إضافة للحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/38).

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وأكدت الداخلية على أهمية تواجد المسافرين في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، لافتةً إلى أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت إلى عدم السماح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين المسافرين إلى ضرورة إحضار كل مسافر بطاقة هويته، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في محافظات قطاع غزة.

ونوهت إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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