الأشغال تنفذ جولات رقابية على شركات ومصانع مواد البناء

غزة-الرأي

نفذت وحدة المختبرات وضبط الجودة في وزارة الأشغال العامة والإسكان، سلسلة من الجولا الميدانية، والزيارات الرقابية، لعدد من شركات ومصانع مواد البناء العاملة في قطاع غزة.

وتضمنت الزيارات، الحصول على العديد من العينات اللازمة من مواد البناء، وذلك بهدف التأكد من مدى مطابقة المصانع والشركات لمتطلبات الاعتماد.

كما شملت الجولات، زيارات رقابية لعدد من المختبرات الهندسية، للإشراف على دقة الفحوصات اللازمة لعينات مواد البناء.

يذكر أن وحدة المختبرات وضبط الجودة في وزارة الأشغال، تنفذ بشكل دوري العديد من الزيارات الرقابية للمصانع والمختبرات والشركات للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.