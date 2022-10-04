التعليم العالي يتفقد كلية الرباط الجامعية بغزة

غزة- الرأي

تفقد وفد من وزارة التربية والتعليم العالي كلية الرباط الجامعية بمدينة غزة.

وضم الوفد د.إبراهيم القدرة الوكيل المساعد للتعليم العالي، ود. خليل حماد مدير عام التعليم الجامعي، وأ. محمد بركات مدير دائرة التصديقات، وأ. محمد بركة مدير دائرة المنح، وكان في استقبالهم عميد الكلية عميد ركن ياسر منصور.

وجرى خلال اللقاء الاطلاع على سير العملية التعليمية وبحث العديد من القضايا الأكاديمية.

وثمن القدرة جهود الكلية وأدائها الأكاديمي المتميز، وجودة تخصصاتها ومخرجاتها حيث إنها تخرج طلبة أصحاب تميز لخدمة الوطن خاصة في العلوم الأمنية.

ولفت القدرة إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن نشاطات التعليم العالي في الاطلاع على سير العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات.

من جانبه ثمن منصور جهود الوزارة وإنجازاتها على كافة الصعد، وتحدث عن الكلية باعتبارها كلية جامعية تشمل تخصصات بكالوريوس القانون والعلوم الشرطية والملاحة البحرية.

وأضاف أن العمل في الكلية يسير وفق خطة واضحة ضمن معايير الجودة والتميز التعليمي وتقديم الخدمة التعليمية الراقية للطلبة.