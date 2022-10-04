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أوقاف خان يونس تُنفذ حملة بعنوان "المسجد بيت كل تقي"

04 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:25

أوقاف خان يونس تُنفذ حملة بعنوان "المسجد بيت كل تقي"
أوقاف خان يونس تُنفذ حملة بعنوان

غزة-الرأي
نفذت مديرية أوقاف خان يونس حملة بعنوان "المسجد بيت كل تقي"، لإبراز دور المسجد في صلاح الأمة وإعلاء القيم والأخلاق في المجتمع، تخللها إلصاق بوسترات دعوية على جدران بعض المؤسسات المجتمعية والمرافق العامة.


بدوره،  أوضح مدير المديرية د. محمد الغلبان أن المبادرة تأتي استكمالاً لعدة أنشطة نفذتها الأوقاف من أجل توعية الناس بأهمية المساجد ودورها في تربية أبنائنا وتعليمهم أمور دينهم وحثهم على حفظ القرآن وتعلم السنة النبوية.


وأشار إلي أن المبادرة لها دور فاعل في نشر الأخلاق الإسلامية والسلوكيات الحسنة داخل المجتمع، مشيداً بجهود القائمين المبذولة في إنجاح المبادرة.

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