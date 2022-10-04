لجنة رقابية من وزارة العدل تزور نقابة مستوردي المركبات

غزة- الرأي

زارت لجنة الرقابة الإدارية والمالية على النقابات بوزارة العدل مقر نقابة مستوردي المركبات وذلك في إطار جولاتها الرقابية المستمرة على النقابات العاملة في محافظات قطاع غزة.

وقامت اللجنة برئاسة الباحثة القانونية أ. سعاد الشيخ وعضوية كلاً من المراقب الإداري أ. خليل أبو سليمان والمراقب المالي أ. إسلام كلاب بالاطلاع على ملفات وأنشطة النقابات ومتابعتها قانونياً وإدارياً، كما يتم الاطلاع على السجلات الادارية والمالية وكان بالاستقبال المدير التنفيذي أ. رامز حسونة والمحاسب أحمد عاشور.

ويذكر أن لجنة الرقابة المالية والإدارية شكلت لمتابعة عمل النقابات، وتدقيق التقارير الإدارية والمالية الصادرة عنها، وإجراء الرقابة الإدارية والمالية عليها وفقاً للقانون والتشريعات السارية، للتأكيد من عدم مخالفة النقابات لقانون النقابات ولائحته التنفيذية، والأنظمة والتعليمات المنظمة لعملها.