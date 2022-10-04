الزراعة ترجح إنتاج (10000) طن بلح هذا الموسم

غزة- الرأي



رجحت وزارة الزراعة إنتاج (10000) طن من البلح في الموسم الحالي في قطاع غزة.

و يشكل صنف الحياني "الأحمر" أكثر من (90%) من الإنتاج من بقية الأصناف الأخرى،والنسبة المتبقية لصنف "بنت العيش" و"البلح البرحي" الأصفر.

وبينت الزراعة إلى أن المساحة المزروع فيها البلح في قطاع غزة تقدر بـــ(11213) دونم، وأن مساحة المثمر (8370) دونم، وغير المثمر (2843) مؤكدة أن إنتاج البلح هذا العام يغطي الاحتياج في قطاع غزة.

ولفتت الزراعة إلى أنه كان التقدير الأولى لإنتاج محصول النخيل لهذا العام 1.7طن/د، إلا ان الظروف الجوية التي مر بها قطاع غزة في فترة الربيع من انخفاض غير معتاد في درجات الحرارة في شهري مارس وابريل أدت إلى تأخير في إزهار النخيل

مما انعكس على كفاءة عملية التلقيح وأثر بشكل ملحوظ على نسبة العقد في الثمار.