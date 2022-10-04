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الأمانة العامة تناقش آليات تطوير العمل مع الشرطة القضائية

04 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:13

الأمانة العامة تناقش آليات تطوير العمل مع الشرطة القضائية
الأمانة العامة تناقش آليات تطوير العمل مع الشرطة القضائية

غزة- الرأي

ناقش الأمين العام للمجلس الأعلى القضاء المستشار أشرف نصر الله آليات تطوير العمل مع الشرطة القضائية وحل الإشكاليات التي تعترض تنفيذ المهمات القضائية في دوائر التنفيذ.
جاء ذلك، خلال اجتماع ضم الأستاذ جميل خليل مدير الأمانة العامة والعميد علي قنديل مدير عام الشرطة القضائية والعميد بسام القوقا نائب مدير عام الشرطة والنقيب محمد الزبدة.
ومن جهته أكد المستشار نصر الله على ضــرورة تنفيـذ الأحـكام والقرارات القضائية بالوسائل التي تضمن احترام مبدأ سيادة القانون وصون هيبة الأحكام القضائية وتحفظ كرامة المواطن أثناء تنفيذ المهمات.
وشدد نصر الله على ضرورة التزام الشرطة القضائية خلال تنفيذ مهماتها الخارجية بتأمين الحماية لمقرات المحاكم وقاعاتها وأروقتها.
واستعرض المجتمعون أبرز الإشكاليات التي تواجههم خلال تنفيذ مهماتهم والعمل على حل تلك العقبات، لتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء.

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