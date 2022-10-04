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افتتاح معرض "البازار التراثي" بغزة

04 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:15

جانب من المعرض
جانب من المعرض

غزة - الرأي:

افتتحت الهيئة العامة للشباب والثقافة اليوم الثلاثاء، معرض البازار التراثي بمناسبة يوم التراث الفلسطيني، وذلك في أرض المعارض بساحة السرايا بمدينة غزة.

وقال رئيس الهيئة أحمد محيسن لـ"الرأي" إن البازار التراثي يسعى لإحياء التراث الفلسطيني وربط الماضي بالحاضر حتى يبقى في ذاكرة الأجيال.

وأوضح أن البازار يقدم ويتحدث عن الأغاني الشعبية والأمثال والقصص والعادات والتقاليد القديمة والزي الشعبي والمأكولات الشعبية والمواقع والأثرية، التي يجب احيائها حتى يتم ربط الأجيال الحالية بتراثها.

ويستمر افتتاح البازار ليومين حيث يأتي في ذكرى يوم التراث الفلسطيني، بالشراكة مع المركز الثقافي الماليزي، وسيتم في ختامه تقديم جوائز ضمن مسابقة تراثنا فلسطيني.

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