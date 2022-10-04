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ضمن مشروع (BRAVE)

تعليم شمال غزة يشرع بتقييم مبادرات الطلائع

04 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:20

تعليم شمال غزة يشرع بتقييم مبادرات الطلائع
تعليم شمال غزة يشرع بتقييم مبادرات الطلائع

غزة- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة بتقييم مبادرات الطلائع ضمن مشروع (BRAVE)، وذلك بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ المستقبل الشبابي.

جاء ذلك، بحضور مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة أ. نفوذ العطل، ورئيس قسم الإشراف والتأهيل التربوي أ. محمد أبو ندى، ومشرف الإرشاد أ. رائد الرن، ومنسق المشروع من مؤسسة إنقاذ المستقبل الشبابي أ. إبراهيم جرغون.

ويُشترط في المبادرات أن تخدم هدف المشروع وهو "الحد من العنف ورفع مستوى الوعي بمخاطر العنف"، وأن يسهل تنفيذها في المدارس، وإمكانية مشاركة الطلائع في التنفيذ، وأن تتميز بالاستمرارية والاستدامة، وكذلك أن تكون واقعية وتحمل فكرة إبداعية.

جدير بالذكر أن مديرية شمال غزة تشارك في (13) مبادرة مقدمة من (13) مدرسة

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