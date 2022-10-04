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تعليم الوسطى تختتم بطولة القدس لتنس الطاولة

04 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:28

تعليم الوسطى تختتم بطولة القدس لتنس الطاولة
تعليم الوسطى تختتم بطولة القدس لتنس الطاولة

الوسطى- الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى، بطولة القدس في تنس الطاولة للمرحلتين العليا والثانوية بنين، بحضور مدير دائرة النشاط الرياضي بوزارة التربية والتعليم أ. عبد الغني الشيخ،  ومدير الدائرة الإدارية أ. ناصر السدودي ورئيس قسم الأنشطة أ. عبد الجليل غراب، ومشرف النشاط الكشفي أ. محمود الطلاع، والمشرف التربوي أ. أحمد أبو شاويش، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. أحمد دلول، وعدد من معلمي التربية الرياضية والمدارس المشاركة، وذلك بصالة حسن سلامة المغطاة بالنصيرات.
وفي كلمته بيّن أ. عبد الغني الشيخ أن هذه البطولة تأتي ضمن الخطة السنوية التي وضعتها الإدارة العامة للأنشطة التربوية بالوزارة والتي تهدف إلى تعزيز المواهب والقدرات الذاتية وتنميتها لدى أبنائها الطلبة.
 من جانبه، هنأ مدير الدائرة الإدارية الطلاب والمدارس الفائزة بالبطولة وتمنى لهم المزيد من التفوق في كافة المجالات الرياضية والتعليمية، وشكر قسم الأنشطة على تنظيم هذه المسابقة، مشيداً بجهود معلمي التربية الرياضية في تحكيم وإنجاح البطولة.
وبدوره أشاد أ. عبد الجليل غراب بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لعقد البطولات الرياضية، مؤكداً ان الروح الرياضية التي سادت خلال البطولة نتاج التربية الرياضية السليمة.
 وجاءت نتائج البطولة على النحو التالي:- حيث فازت مدرسة شهداء النصيرات الثانوية للبنين بالمركز الأول ضمن المرحلة الثانوية، و حلت مدرسة المنفلوطي الثانوية للبنين وصيفاً في المركز الثاني.
 كما توّجت مدرسة شهداء المغازي الثانوية للبنين بالمركز الأول ضمن المستوى العاشر وجاءت مدرسة المنفلوطي الثانوية " ب " في المركز الثاني.
  وعلى مستوى المدارس العليا فازت مدرسة عبد الله بن رواحة بالمركز الأول، وجاءت مدرسة الشهيد إبراهيم المقادمة الثانوية في المركز الثاني.
هذا وتميزت البطولة بالمنافسة القوية بين الطلاب المشاركين، مما أظهر مهارة وتفوق اللاعبين في الجانب الرياضي الأمر الذي حاز على إعجاب الحضور.

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