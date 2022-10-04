لجنة خدمات الجراحة العامة تُناقش الخطة الاستيراتيجة

غزة- الرأي:

ناقش أعضاء لجنة خدمات الجراحة العامة بالادارة العامة للمستشفيات اليوم، الخطة الإستراتيجية وتنظيم آليات العمل بالمستشفيات مقدمة الخدمة، بحضور الوكيل المساعد الدكتور عبد اللطيف الحاج ومدير عام المستشفيات الدكتور محمد زقوت، و الدكتور مروان أبو سعدة المدير التنفيذي للجنة.

وبحث أعضاء اللجنة تطوير الكادر الطبي وتطبيق الدرجات المهنية للأطباء وقوائم الانتظار وزيارة الوفود والتنسيق لها قبل وبعد الزيارة، ومدى الفائدة التى تعود على الكادر من الخبرات والمهارات.

بدوره أشاد د.محمد زقوت بالانجازات التي تقدمها جميع اللجان التنفيذية فى التخصصات المهنية العالية وما تقدمه من خدمات ذات مهارة ومتكاملة.

كما وأثنى على التزامهم بتنفيذ المهام الموكلة على عاتقهم و آليات تنفيذ تلك المهام الرئيسية المتمثلة فى وضع السياسات والاجراءات والبروتوكولات لتنظيم العمل والمشاركة في تحديد مستوى الخدمة المقدمة في كل مستوى في المستشفى، و رفع الاحتياج من الأجهزة الطبية ومناقشه الكادر الطبي في المستشفيات.

من جانبه، أشاد الدكتور عبد اللطيف الحاج علي هذه اللجان المتخصصة التي تغطي فئه كبيرة من الكادر الطبي الذي يقدم خدمات ذات مهارة عالية وتخصصية لفئةكبيرة من المجتمع ، معتبرا أن تشكيل هذه اللجان التخصصية والشمولية تساهم فى تقديم خدمة صحية ذات جودة.

وفى نهاية اللقاء، أوصى أعضاء اللجنة بوضع ألية لتقديم خدمة شاملة متكاملة في جميع المستشفيات، و استمرارية الخدمة المقدمة في جميع المستشفيات بعدالة في تلقى الخدمة، ومأمونيتها.

كما أكد المشاركون على ضرورة تنفيذ وتدريب بروتوكول لحالات الجراحة Top Ten Acute Surgical Condition، و متابعه وتقييم قوائم الانتظار لدى العمليات الجراحية في جميع المستشفيات وأيضا المناظير.

وأوصوا بوضع معايير ومحددات للعمل في المناظير السفلية والعلوية، و وضع آلية للاستفادة من زيارات الوفود ومدى اكتساب الخبرة منهم.

وتم التوافق على مناقشه كادر مستشفى بيت حانون في اللقاء القادم لزيادة عدد المترددين على أقسام الاستقبال وعدد العمليات الجراحيةلديهم ، و مناقشة وحصر الكادر الطبي ومنها زيادة العدد من الأطباء في المستشفيات، ومناقشة أطباء البورد وآلية تدويرهم وزيادة عدد المتدربين من فئة البورد المقيم ومتابعتهم فنيا .