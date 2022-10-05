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رغم خطورة وضعه الصحي

وزارة الأسرى: الاحتلال يعيد الأسير أبو حميد لعيادة سجن الرملة

05 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:57

الأسير المريض ناصر أبو حميد
الأسير المريض ناصر أبو حميد

غزة - الرأي

قالت وزارة الأسرى وشؤون المحررين في غزة، إن إدارة سجون الاحتلال أعادت الأسير المريض ناصر أبو حميد إلى عيادة سجن الرملة رغم خطورة وضعه الصحي بعد نقله أمس للمشفى.

وذكرت الوزارة، أن الأسير أبو حميد يعاني من التهابات حادة جدًا وشديدة في منطقة الرئتين.

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