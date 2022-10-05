وزارة الأسرى: الاحتلال يعيد الأسير أبو حميد لعيادة سجن الرملة

قالت وزارة الأسرى وشؤون المحررين في غزة، إن إدارة سجون الاحتلال أعادت الأسير المريض ناصر أبو حميد إلى عيادة سجن الرملة رغم خطورة وضعه الصحي بعد نقله أمس للمشفى.
وذكرت الوزارة، أن الأسير أبو حميد يعاني من التهابات حادة جدًا وشديدة في منطقة الرئتين.
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05 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:57
غزة - الرأي
قالت وزارة الأسرى وشؤون المحررين في غزة، إن إدارة سجون الاحتلال أعادت الأسير المريض ناصر أبو حميد إلى عيادة سجن الرملة رغم خطورة وضعه الصحي بعد نقله أمس للمشفى.
وذكرت الوزارة، أن الأسير أبو حميد يعاني من التهابات حادة جدًا وشديدة في منطقة الرئتين.
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