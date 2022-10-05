بلدية غزة تناقش تمديد شبكات ري زراعي شرق الشجاعية

غزة-الرأي

ناقشت بلدية غزة، مشروع تمديد شبكات خط ري زراعي بمساحة 360 هكتار شرق شارع الكرامة في حي الشجاعية شرق المدينة، وذلك ضمن جهود البلدية الهادفة لتعزيز وإشراك المجتمع المحلي وأهل المنطقة في عملية اتخاذ القرار.



جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقد في ملعب الطاقة شرق المدينة، بحضور مساعد المدير العام للمياه والبيئة م. أنور الجندي ومدير دائرة المياه م. طالب صيام وممثلين عن سلطة المياه، والمزارعين ولجنة حيي الشجاعية والتفاح الشرقي ولفيف من أهالي المنطقة.



وأكد م. الجندي أن الهدف من عقد هذه اللقاءات هو دراسة المخططات الهيكلية للخط الناقل الذي يبدأ من المقبرة الشرقية مروراً بشارع الكرامة حتى المنطقة الصناعية، ومناقشة العوائق التي يتعرض إليها المشروع وأهمية فتح الشوارع.



وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من بلدية غزة ولجنتي حيي الشجاعية والتفاح الشرقي والمزارعين لدراسة الشوارع الرئيسة والفرعية التي سيمر منها خطوط المياه، ومن ثم تقديم المقترح إلى سلطة المياه والمكتب الاستشاري للعمل بها.



وأوضح م. الجندي أن البلدية تبذل ‏جهود كبيرة لتطوير المنطقة الشرقية وتخصيص مشروع تطويري ضمن المشاريع التي تنفذها البلدية لتحسين واقع المياه في المناطق الشرقية ومناطق أخرى.



وناقش الحضور تفاصيل المشروع، وأهميته، وأهدافه، وأهم المشاكل المتوقع أن يساهم في حلها، إضافة إلى آلية التنفيذ وفق المخططات والمدة الزمنية المحددة، والتعاون بين أهالي المنطقة والبلدية لتذليل أي عقبات قد تطرأ. واتفق المشاركون على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين البلدية والمواطنين في المنطقة.



