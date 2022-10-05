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ضمن 280 جولة تفتيشية

بلدية غزة تتلف 9 طن من الأغذية الفاسدة

05 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:06

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غزة-الراي 
أتلفت طواقم قسم الرقابة الصحية في بلدية غزة ( 9 ) طن من الأغذية الفاسدة ضمن ( 280 ) جولة تفتيشية نظمتها خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بالشراكة مع وزارة الصحة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد.


وقال رئيس القسم رشاد عيد: إن "الأغذية المتلفة شملت؛ فواكه وخضروات فاسدة، طحين فاسد، مواد غذائية منتهية الصلاحية، عصائر ومشروبات غازية فاسدة، وغيرها، وذلك خلال جولات تفتيشية على الأسواق، ومحلات بيع المواد الغذائية، وأماكن تخزين وتصنيع الأغذية، والكافيتريات، ومحلات بيع اللحوم الطازجة والمثلجة".


وأضاف أن طواقم القسم أجرت أيضاً فحوصات طبية لـ (25) من العاملين في مجالات بيع وتصنيع الأغذية للتأكد من عدم وجود ملوثات تضر بالصحة العامة.


كما شملت الأعمال أيضاً، الكشف الصحي على الطلبات المقدمة للبلدية للحصول على ترخيص لمهن جديدة أو تجديد رخص محلات بيع أغذية للتأكد من مراعاتها للشروط الصحية العامة، وعدم وجود أي ضرر للسكان المجاورين للحرفة.


وأوضح أن البلدية أصدرت خلال الفترة المذكورة (97) معاملة رخصة منها (41) رخصة جديدة لمهن غذائية، و(56) معاملة تجديد لرخصة منتهية الصلاحية.


ولفت رئيس قسم مراقبة الأغذية ومنح التراخيص إلى أنه تم خلال نفس الفترة حل (10) شكاوى للمواطنين، وتحرير (10) إخطاراً للمخالفين للشروط الصحية العامة.
 

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