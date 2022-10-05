وزارة العمل تتفقد سير العملية التدريبية بمشروع "We Start"

غزة-الراي

تفقد وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، سير العملية التدريبية في مشروع "We Start" الذي يتم تنفيذه حالياً في حاضنة الأعمال بالجامعة الإسلامية وشركة فيجن بلس.

وشارك في الزيارة م. أحمد النبريص مدير دائرة تنمية التشغيل، وأ. منال قاسم رئيس قسم العمل عن بعد، وأ. منال الحتة رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام، وكان في استقبالهم عن حاضنة الأعمال م. باسل قنديل، وعن شركة فيجن بلس م. أشرف اليازوري.



تأتي هذه الزيارة ضمن الجولات الإشرافية من قبل الوزارة لمتابعة مجريات تنفيذ مشروع We Start، وللاطلاع على سير العملية التدريبة في الحاضنة، والشركة.



ودعا م. الغصين الملتحقين بالمشروع إلى الاهتمام بكل مراحله، من أجل تحقيق الاستفادة المخطط لها، والوصول إلى المنافسة في سوق العمل عن بعد.



الجدير ذكره، أن المشروع يأتي بتمويل حكومي بمبلغ مليون شيكل، وإشراف وإدارة كل من وزارة العمل، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية وينفذ من خلال حاضنة الأعمال والتكنولوجيا(BTI)بالجامعة الإسلامية، وشركة فيجن بلس.

