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الاقتصاد: قرار حماية المنتج المحلي انعكس ايجابًا على المصانع

05 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:23

جانب من الجولات
جانب من الجولات

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، وجود تحسن بالتوظيف والتسويق والإنتاج في المصانع نتيجة قرار الوزارة حماية المنتج المحلي.

جاء ذلك خلال جولات على عدد من المصانع الغازية والغذائية في مدينة غزة شارك فيها رئيس لجنة دعم المنتج المحلي د. رائد الحزار، ومدير مدينة غزة الصناعية م. علام غباين، ومدير دائر التنسيق مع القطاع الخاص تامر الزويدي، بهدف الاطلاع على نتائج القرار بشكل عملي.

وقال مدير عام التخطيط والسياسيات بالوزارة، أسامة نوفل، إن المنتجات المحلية هي ذات جودة عالية ومنافسة للمستورد بشكل كبير.

وأوضح نوفل أن الوزارة لمست حرصا واضحا لدى المصانع على تعزيز قدراتها الانتاجية وتطويرها وتلبية حاجة السوق المحلي بشكل كامل.

من جهته، أعلن عطالله الزعبوط نائب مدير شركة المدينة للمشروبات أن شركته قررت جلب خطوط انتاج جديدة لإنتاج المزيد من المشروبات بعد قرار وزارة الاقتصاد حماية منتجاتهم والتي ستنعكس على زيادة الأيدي العاملة داخل مصنعه.

ودعا الزعبوط المواطنين لشراء المنتجات المحلية والمساهمة في تعزيز صمود المصانع الفلسطينية.

وثمن رئيس مجلس إدارة شركة سرايو الوادية م. وائل الوادية، جهود الوزارة في توفير الحماية للمنتجات المحلية وايجاد الحلول للمصانع.

وأكد الوادية وجود ١٢ خط انتاج داخل مصنعه وأكثر من 200 موظف يعملون بداخله، ولدى مصنعه قدرة على تغطية حاجة السوق المحلي بكل ما يلزمه.

وبين رئيس الشركة الوطنية للصناعات باسل اليازوري، أن قرار الوزارة انعكس بالإيجاب على صناعته ودفعه لزيادة خطوط انتاج جديدة لإنتاج المياه ستكون الأولى على مستوى فلسطين لتعبئة المياه.

وأضاف اليازوري أنه جلب أيدي عاملة جديدة بعد قرار حماية المنتجات المحلية لزيادة القدرة الانتاجية في مصنعه.

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