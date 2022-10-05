وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تُتلف طُني مواد غذائية فاسدة وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي والداخلية والبلديات تعقدان مذكرة تفاهم لإدارة ملف شؤون المخاتير وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحاصر القدس ويحولها لثكنة عسكرية وكالة الرأي الفلسطينية إنتر ميلان يفوز على برشلونة في دوري أبطال أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يفتتح دورة أنماط التفكير بمدرسة فهد الصباح وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تتحدث عن آخر مستجدات تصاريح العمل بالداخل وكالة الرأي الفلسطينية سداسية نابولي تُنزل بأياكس أمستردام هزيمة تاريخية وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول يفوز بسهولة 2-صفر على رينجرز في دوري الأبطال وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: قرار حماية المنتج المحلي انعكس ايجابًا على المصانع وكالة الرأي الفلسطينية مركز أبحاث وزارة المرأة يناقش عدة توصيات لضمان حماية الأسرة
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة العمل تتحدث عن آخر مستجدات تصاريح العمل بالداخل

05 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:29

غزة - الرأي

أعلنت وزارة العمل في غزة، عن آخر مستجدات ملف تصاريح العمل بالداخل المحتل.

وقالت الوزارة، إنه تم خلال الأسبوع الماضي إرسال 1000 اسم مرشح لتصاريح العمل حسب طلب هيئة الشؤون المدنية.

وأضافت أنها اتفقت مع الشؤون المدنية مؤخراً على إرسال 300 اسم بشكل أسبوعي للاحتلال من الممنوعين أمنياً لإعادة النظر في طلباتهم، مشيرةً إلى أن ما تم إرساله حتى نهاية الأسبوع الماضي 6700 اسم من أصل 19 ألف.

وذكرت الوزارة، أن ما يتم إصداره تصاريح احتياجات اقتصادية فقط، مؤكدةً أنها لا تعطي موافقة لأي تصاريح من غير المسجلين عبر رابط الوزارة.

ولفتت إلى أنه ليس لها أي علاقة بتصاريح ما يسمى "المشغل".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟