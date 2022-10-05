تعليم شرق غزة يفتتح دورة أنماط التفكير بمدرسة فهد الصباح

غزة-الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم في شرق غزة دورة "أنماط التفكير" في مدرسة فهد الأحمد الصباح الثانوية للبنات، والتي تعقد لمعلمات المدرسة.



وحضر افتتاح الدورة د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية، وأ. سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف التربوي، وأ. حنان زقوت رئيس قسم التدريب.



ويحاضر في الدورة د. اعتماد البلبيسي مديرة المدرسة، وأ. دعاء أبو حمدة، وبواقع 9 ساعات تدريبية.، في عدة محاور مفهوم التفكير، ومفهوم الإبداع والتفكير الإبداعي، والتفكير الناقد ومهاراته، والتفكير العلمي ومهاراته.



وأكد الشيخ خليل على أهمية عقد مثل هذه الدورات لما لها من أثر في رفع كفاءة المعلمات وتطوير أدائهم واكسابهم العديد من المهارات والخبرات.

