وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تُتلف طُني مواد غذائية فاسدة وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي والداخلية والبلديات تعقدان مذكرة تفاهم لإدارة ملف شؤون المخاتير وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحاصر القدس ويحولها لثكنة عسكرية وكالة الرأي الفلسطينية إنتر ميلان يفوز على برشلونة في دوري أبطال أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يفتتح دورة أنماط التفكير بمدرسة فهد الصباح وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تتحدث عن آخر مستجدات تصاريح العمل بالداخل وكالة الرأي الفلسطينية سداسية نابولي تُنزل بأياكس أمستردام هزيمة تاريخية وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول يفوز بسهولة 2-صفر على رينجرز في دوري الأبطال وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: قرار حماية المنتج المحلي انعكس ايجابًا على المصانع وكالة الرأي الفلسطينية مركز أبحاث وزارة المرأة يناقش عدة توصيات لضمان حماية الأسرة
أخبار » الأخبار الحكومية

الحكم المحلي والداخلية والبلديات تعقدان مذكرة تفاهم لإدارة ملف شؤون المخاتير

05 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:39

111
111

غزة-الرأي
عقدت وزارة الحكم المحلي ممثلة بوكيلها م. سمير مطير ، واتحاد البلديات ممثلة برئيسها د. يحيى السراج مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية - الشق المدني ممثلةً بوكيلها المساعد أ. عاهد حمادة, بحضور ومشاركة رؤساء البلديات الكبرى وعدد من المدراء العامين من الوزارتين.


حيث تنص المذكرة على إدارة ملف المخاتير وشؤون عملهم وفقا لأحكام القانون رقم (23) لسنة 1944 ولاسيما أحكام الفصل الخامس منه، وقانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997، مما سيسهم في تحقيق الأمن القومي داخل القطاع.


حيث تم الاتفاق على إبرام هذه المذكرة فيما بينهم استناداً وعملاً بنظام المخاتير رقم (1) لسنة 2017 وبهدف تنظيم سبل التعاون المشترك في المجالات وذلك طبقاً للقوانين والأنظمة التي تخضع لها المؤسسات.


بدوره ،أكد وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير على أهمية التعاون المشترك في إدارة ملف المخاتير للوصول إلى تقديم الخدمة الأفضل للجميع، مشيرا إلى أن الهدف المنشود تسهيل كافة المعاملات والإجراءات المطلوبة.


وقد أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد على أهمية هذه الخطوة والتي تأتي في إطار التكاملية في تنظيم عمل المخاتير في قطاع غزة، وترسيخ المعايير والضوابط التي يتم بناءً عليها اختيار مخاتير العائلات الفلسطينية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى ترسيخ وتقوية روابط النسيج المجتمعي في قطاع غزة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟