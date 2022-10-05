التنمية الاجتماعية تشارك في البازار التراثي

غزة-الرأي



شاركت وزارة التنمية الاجتماعية_ الإدارة العامة للأسرة والمرأة دائرة المرأة مركز تمكين المرأة والمجتمع جباليا في بازار التراث الوطني الفلسطيني على أرض المعارض وسط مدينة غزة، وذلك بمناسبة يوم التراث الفلسطيني والذي يصادف السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.



ويضم معرض البازار التراثي على الزي الفلسطيني، والمطرزات الفلسطينية بكافة أشكالها، التي تُعد من أبرز معالم التراث الفلسطيني، والمأكولات الشعبية والتراثية، وبعض الصناعات التقليدية التي يدخل الصوف والحرير في نسيجها.



وشارك في إفتتاح المعرض لفيف من الشخصيات الاعتبارية والمثقفين والوجهاء والمخاتير، والعديد من المؤسسات الأهلية المختصة بالتراث الوطني الفلسطيني والفنون الشعبية.



وهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الأجيال الشابة والمجتمع الفلسطيني بأهمية التراث، وضرورة المحافظة عليه وحمايته وإلى إحياء التراث الفلسطيني، وتشجيع المؤسسات على عرض أعمالها ومقتنياتها التراثية.

