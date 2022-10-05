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العمل تطلق الحملة التفتيشية على معاصر الزيتون بمحافظات القطاع

05 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:04

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غزة-الرأي 
أطلقت الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل بوزارة العمل، حملتها التفتيشية السنوية على معاصر الزيتون في محافظات قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الزراعة لمواعيد قطف الزيتون وتشغيل المعاصر للموسم الحالي 2022-2023.


وشارك أقسام التفتيش في المحافظات مع اللجنة الحكومية المشتركة، من أجل متابعة عمل معاصر الزيتون وضمان تشغيلها وفقاً للشروط الفنية والصحية للوصول إلى بيئة عمل آمنة ولائقة.


وتتمثل اللجنة الحكومية المشتركة من وزارة العمل، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الزراعة، ووزارة الصحة. وسيبدأ قطف الزينون هذا العام اعتباراً من يوم الخميس الموافق 13-10-2022م في جميع محافظات قطاع غزة.
 

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