إدارة التمريض تعقد دورة "الانعاش القلبي الرئوي المتقدم" للقابلات "

غزةة الرأي

عقدت الإدارة العامة للتمريض دورة جديدة في الانعاش القلبي الرئوي المتقدم للقابلات في المستشفيات والتي تستمر ليومين متتاليين، وذلك بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكدت نائلة المصري مدير دائرة تمريض الرعاية الأولية في الإدارة العامة للتمريض تنفيذ المزيد من الدورات التي تستهدف شريحة القابلات اللواتي يقع على عاتقهن تقديم رعاية صحية للسيدات في مرحلة الحمل والولادة والتي تتطلب عناية عالية تساهم في الحفاظ على حياة الام وجنينها ومنع المضاعفات والوصول للولادة الآمنة.

وشددت المصري على أهمية الاستفادة من عقد تلك الدورات ونشر حالة الوعي والمعرفة بما يسهم في الارتقاء بجودة الأداء والانتقال بمستوى الخدمات إلى حالة الرضى.

وقدم كلا من د. خالد خضورة ود. حاتم الحسيني المحاضرات وفق آخر الاصدارات المحدثة عن الانعاش القلبي الرئوي المتقدم.