النيابة العامة تكرّم موظفي برنامج التشغيل المؤقت "صمود"

غزة-الراي

كرّمت النيابة العامة، ممثلةً بمديرها العام الدكتور/ ماهر المصري، بحضور مدير دائرة التشغيل المحلي والمركزي بوزارة العمل أ. صالح صهيون، دفعةً من العاملين بالنيابة العامة من خلال برنامج التشغيل المؤقت "صمود" التابع لوزارة العمل؛ وذلك تقديراً لجهودهم خلال فترة عملهم في النيابة العامة.



بدوره، ثمن الدكتور المصري دَور وزارة العمل في دمج الخريجين في سوق العمل من خلال برامج التشغيل المؤقت، والتي تهدف إلى توفير الفرصة للخريجين للدخول في سوق العمل، وتطوير مهاراتهم، واكتساب الخبرات اللازمة؛ للمنافسة على الحصول على فرصة عمل دائمة.



من جهته ، أثنى أ. صهيون على مبادرة النيابة العامة في تكريم موظفي برنامج التشغيل المؤقت "صمود"، التي تعتبر هي الأولى من نوعها، ونقل لهم تحيات وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين.

