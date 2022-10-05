التنمية الاجتماعية تؤكد على ضرورة تعزيز مفاهيم حماية الطفولة

غزة-الرأي

عقدت شبكة حماية الطفولة رفح الاجتماع الدوري سبتمبر 2022م ، بحضور أعضاء شبكة حماية الطفولة، وذلك بمشاركة أعضاء شبكة حماية الطفولة إضافة إلى عدد من المؤسسات الجديدة التى إنضمت إلى شبكة حماية الطفولة , حيث تم استعراض النشاطات والفعاليات التى نفذتها واشرفت عليها شبكة الحماية رفح اضافة إلى توضيح أليات العمل للشبكة خلال فترة الحرب الماضية٢٠٢٢.



بدورها ،قامت جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل بعرض المشروع الخاص بها واليات الاستفادة من فئات النساء والاطفال من هذا المشروع والذى اكد على تحسين وصول النساء الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، والأطفال البالغين والشباب المتضررين من العنف الناجم عن النزاع الى استجابات الحماية والوقاية الامنة في قطاع غزة .



وتم مناقشة أليات التحويل والاستقبال مع اعضاء الشبكة للأستفادة من شتى الخدمات ، كما تم الاتفاق مع أعضاء الشبكة الجدد على استكمال مناقشة البرامج والانشطة التى تقدم للاسرة والطفل مع مؤسسات اخرى اللقاء القادم لإجتماع الشبكة ، و مناقشة مسارات التحويل للشبكة والخدمات المقدمة لبعض البرامج والأنشطة .

الى جانب ذلك ،تم اقتراح بعض المؤسسات برغبتها الشديدة فى انضمامها إلى برنامج إدارة الحالة المحولة والاتفاق مع اعضاء الشبكة بتزويدنا بتقرير حول البرامج والمشاريع الجديدة التى تعمل بها المؤسسات فى مجال الاسرة والطفل .



في نهاية الاجتماع تم تقديم الشكر لجميع اعضاء الشبكة الذين ابدوا استعدادهم للعمل المميز الفترة القادمة والتعاون المشترك لضمان نشر مفاهيم حماية الطفولة داخل المجتمع.



