"ديوان المظالم والحكم المحلي "يناقشان قضايا مشتركة

غزة-الرأي

زار وفد من التنسيق والمتابعة بديوان المظالم رئاسة مجلس الوزراء يمثله أ. علاء بنات رئيس قسم المتابعة في دائرة التنسيق والمتابعة لوزارة الحكم المحلي ذلك من اجل مناقشة بعض المظالم ا تقدم بها مواطنين لديوان المظالم وتأتي ضمن اختصاص وزارة الحكم المحلي كما تم خلال اللقاء بحث آلية التعاون لسرعة الأداء والإنجاز بين الطرفين



كان في استقبال وفد دائرة التنسيق والمتابعة بديوان المظالم أ. وسام غنام مدير مكتب وكيل زارة الحكم المحلي المساعد و أ. منى العزايزة رئيس قسم المتابعة في وزارة الحكم المحلي كما تم بحث ومتابعة بعض المخاطبات الصادرة من ديوان المظالم



وفي سياق متصل حضر أ. عليان الجرف رئيس اللجنة المختصة بدارسة قضية معامل البلوك الواقعة شرق مدينة غزة وبعضوية أ. معين الباز ممثلا عن سلطة الاراضي وا. نادر الضبة ممثلا عن وزارة الحكم المحلي وأ. خطاب شهاب ممثلا عن بلدية جباليا.