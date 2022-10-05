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مدير الشرطة: سنلاحق تجار المخدرات ومروجيها بكل قوة وحزم

05 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:57

اللواء صلاح
اللواء صلاح

غزة - الرأي

قال مدير عام الشرطة في غزة اللواء محمود صلاح، إن الشرطة ستلاحق تجار ومروجي المواد المخدرة بكل قوة وحزم من أجل حماية المجتمع والقضاء على آفة المخدرات.

وحذر اللواء صلاح، في تصريح صحفي ظهر اليوم، من محاولات إقدام تجار السموم على الإتجار أو الترويج بالمواد المخدرة، وزعزعة أمن واستقرار المجتمع.

وتفقد اللواء صلاح أحد عناصر قوات التدخل وحفظ النظام الذي أصيب بجراح خلال تنفيذ مهمة ضبط مطلوبين متهمين بقضايا مخدرات مساء أمس الثلاثاء في المحافظة الوسطى.

كما التقى اللواء صلاح بقيادة شرطة محافظة الوسطى، وقيادة شرطة مكافحة المخدرات وقوات التدخل وحفظ النظام، مثمناً جهودهم في حفظ الأمن وتطبيق سيادة القانون، والوقوف سداً منيعاً أمام محاولات العبث بأرواح المواطنين.

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